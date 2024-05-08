Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 8 мая 2024Мир

МИД Британии вызвал посла России

Посол России вызван в МИД Британии из-за якобы сбора разведданных Москвой

Фото: Hollie Adams / Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в связи с операциями по сбору разведданных, якобы проводимыми Москвой. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

По данным министерства, Великобритания предприняла ряд мер в связи с «вредоносной деятельностью, осуществляемой как здесь, так и за рубежом в прошлом году, которая, предположительно, связана с Россией».

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», — утверждается в заявлении МИД Британии.

В ведомстве также сообщили, что в связи со «злонамеренной деятельностью России» Великобритания вышлет из страны российского военного атташе, а также введет ограничения на выдачу виз российским дипломатам.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Замглавы Минобороны Иванова отстранили от должности

      Женщина лишилась последнего шанса забеременеть из-за сомнений мужа

      В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

      В России оценили надежность союза с Китаем

      В России подорожал бензин

      Восьмая ракетка мира из Греции рассказал о связанной со «Спартаком» мечте

      Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ

      Мизулина оценила приезд Канье Уэста в Россию фразой «хватает голых вечеринок»

      Украина атаковала предприятие пищевой промышленности в российском регионе

      МИД Британии вызвал посла России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше