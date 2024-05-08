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10:59, 8 мая 2024Россия

Москвич сломал лопату о голову 19-летнего сына из-за одной просьбы

Shot: москвич сломал лопату о голову сына из-за просьбы прекратить пить водку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Гагаринского района на юго-западе Москвы сломал лопату о голову 19-летнего сына и едва не зарезал жену из-за одной просьбы со стороны семьи. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, до этого мужчина вернулся домой, в общежитие на Университетском проспекте, поздно и сильно пьяный. Он сразу стал грубить жене и сыну, а когда они попросили его успокоиться и перестать пить водку, совсем рассвирепел. Горожанин достал нож и бросился на женщину, крича, что хочет расправиться с ней. Женщине и юноше удалось вытолкать неадекватного члена семьи в другую комнату. Они закрылись, подперли дверь и позвонили соседям, попросив о помощи.

Но мужчина и не собирался успокаиваться: он взял лопату, спустился к подъезду и стал крушить машину супруги. Когда сын вышел на улицу, москвич стал колотить его лопатой и даже сломал черенок о голову парня. К этому моменту подъехали сотрудники полиции. Пострадавшего от действий горожанина молодого человека доставили в больницу с травмой головы. По факту произошедшего организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Савеловском районе на севере Москвы пьяный мужчина жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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