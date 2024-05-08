Назван доступный способ снизить риск развития деменции

CNN: столовая ложка оливкового масла в день снижает риск развития деменции

Употребление столовой ложки оливкового масла каждый день снижает риск развития деменции. Доступный способ защититься от болезни назвало CNN.

Пользу масла для поддержания ментального здоровья доказали ученые из Гарварда. В течение 28 лет они наблюдали за состоянием 92 тысяч человек, которые регулярно употребляли минимум семь граммов оливкового масла. В этой группе они зафиксировали снижение на 28 процентов риска ухода из жизни из-за деменции, отмечается в материале.

По словам одного из авторов исследования, эксперта в области питания Анн-Жюли Тессье, употреблять оливковое масло нужно вместо маргарина или майонеза. Это полезно не только для сердца, но и для мозга. При этом исследователи заверили, что им удалось доказать только пользу оливкового масла, другие масла не показали таких результатов.

В то же время отмечается, что на результатах эксперимента мог сказаться тот факт, что употребляющие оливковое масло люди в принципе ведут более здоровый образ жизни.

Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила продукты, снижающие уровень холестерина в организме. В частности она рекомендовала есть чечевицу и нут.