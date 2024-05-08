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10:29, 8 мая 2024Забота о себе

Назван доступный способ снизить риск развития деменции

CNN: столовая ложка оливкового масла в день снижает риск развития деменции

Фото: Quin Engle / Unsplash

Употребление столовой ложки оливкового масла каждый день снижает риск развития деменции. Доступный способ защититься от болезни назвало CNN.

Пользу масла для поддержания ментального здоровья доказали ученые из Гарварда. В течение 28 лет они наблюдали за состоянием 92 тысяч человек, которые регулярно употребляли минимум семь граммов оливкового масла. В этой группе они зафиксировали снижение на 28 процентов риска ухода из жизни из-за деменции, отмечается в материале.

По словам одного из авторов исследования, эксперта в области питания Анн-Жюли Тессье, употреблять оливковое масло нужно вместо маргарина или майонеза. Это полезно не только для сердца, но и для мозга. При этом исследователи заверили, что им удалось доказать только пользу оливкового масла, другие масла не показали таких результатов.

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В то же время отмечается, что на результатах эксперимента мог сказаться тот факт, что употребляющие оливковое масло люди в принципе ведут более здоровый образ жизни.

Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила продукты, снижающие уровень холестерина в организме. В частности она рекомендовала есть чечевицу и нут.

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      Вера Владзиевская
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