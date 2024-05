Разработаны наночастицы для уничтожения раковых клеток в мозге

PNAS: разработаны наночастицы для уничтожения метастазов в мозге

Ученые Университета Майами разработали наночастицы, способные проникать через гематоэнцефалический барьер и уничтожать метастазы раковых опухолей в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Метастазы в головном мозге чаще всего возникают из первичных опухолей, таких как рак молочной железы, легких и толстой кишки и часто связаны с плохим прогнозом. Когда рак поражает мозг, лечение становится проблематичным отчасти из-за гематоэнцефалического барьера — почти непроницаемой мембраны, которая отделяет среду центральной нервной системы от иммунной системы остального тела.

В новом методе используются наночастицы из биоразлагаемого полимера, которые содержат два терапевтических препарата, нацеленных на митохондрии в раковых клетках. Один из них, названный Платин-М, является модифицированной версией классического химиотерапевтического препарата цисплатина, который повреждает ДНК в быстро растущих клетках. Второй препарат — Mito-DCA — специфически воздействует на митохондриальный белок киназу и ингибирует гликолиз.

Доклинические исследования показали, что наночастицы уменьшают как опухоли молочной железы, так и уничтожают клетки рака молочной железы, которые были посеяны в мозг для образования там опухолей. Комбинация наночастиц и лекарства нетоксична и значительно увеличивает выживаемость.