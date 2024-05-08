Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС

Путин и Лукашенко пообщались «на ногах» в Кремле перед юбилейным саммитом ЕАЭС

Перед юбилейным саммитом Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» в Кремле. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Как видно на опубликованном снимке, лидеры двух стран встретились в одном из помещений Кремля. «Прямо сейчас в Кремле», — уточняется в сообщении.

Президента Белоруссии прибыл в Москву утром 8 мая. На следующий день после саммита он также посетит парад Победы.

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС, приуроченный к десятилетию организации. Днем ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник допустил, что на мероприятии могут пройти переговоры президентов России и Белоруссии.