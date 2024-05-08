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13:11, 8 мая 2024Россия

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин утвердил основы госполитики России в области исторического просвещения

Фото: Sputnik / Alexander Astafyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что Россия представляет собой великую державу и государство-цивилизацию, которая внесла значительный вклад в развитие всего мира. Стратегия просвещения в государстве предполагает борьбу с использованием западными странами фальсификации истории как оружия.

«Целями государственной политики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», — говорится в указе главы государства.

Достигнуть цель, в частности, предлагается посредством сохранения памяти о значимых в истории России событиях, обозначения многонациональной природы социокультурного развития России, популяризации достижений в области науки и культуры, патриотического воспитания и расширения просветительской работы с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Утвержденная президентом стратегия также предполагает, что в России история будет преподаваться по единой программе с дошкольного уровня. Это обеспечит повышение «исторической грамотности граждан», а также живущих в России иностранцев.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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