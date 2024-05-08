Рогов раскрыл детали ударов ВС России по энергосистеме в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по энергосистеме в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по энергосистеме в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Подробности об этом раскрыл в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Целью вежливых ракет были объекты энергетической инфраструктуры ДнепроГЭС в районе бульвара Винтера, включая первый машинный зал и распределительную станцию, используемые режимом Зеленского для ведения боевых действий и обеспечения электроэнергией военного производства», — написал Рогов.

Как уточнил политик со ссылкой на местных жителей, всего было зафиксировано не менее семи прилетов по объектам инфраструктуры города. Он отметил, что все удары были максимально точными, чтобы не пострадали мирные граждане в Запорожье.