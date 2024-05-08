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11:51, 8 мая 2024Бывший СССР

Рогов раскрыл детали ударов ВС России по энергосистеме в Запорожье

Рогов: ВС России нанесли ракетный удар по энергосистеме в Запорожье

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по энергосистеме в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Подробности об этом раскрыл в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Целью вежливых ракет были объекты энергетической инфраструктуры ДнепроГЭС в районе бульвара Винтера, включая первый машинный зал и распределительную станцию, используемые режимом Зеленского для ведения боевых действий и обеспечения электроэнергией военного производства», — написал Рогов.

Как уточнил политик со ссылкой на местных жителей, всего было зафиксировано не менее семи прилетов по объектам инфраструктуры города. Он отметил, что все удары были максимально точными, чтобы не пострадали мирные граждане в Запорожье.

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      Екатерина Грищенко
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