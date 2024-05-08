Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:21, 8 мая 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

Диетолог Лазуренко призвал пить чай отдельно от приемов пищи

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Пить чай нужно отдельно от основного приема пищи, так напиток лучше воздействует на организм, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Секреты правильного употребления чая специалистка раскрыла россиянам в комментарии для NEWS.ru.

Чай как отдельный прием пищи помогает контролировать аппетит, что способствует снижению веса, объяснила диетолог. Поэтому она призвала пить чай без совмещения с другими напитками или едой. Также она посоветовала добавлять в чай травы (например, ромашку или мяту) и шиповник для ускорения метаболизма.

В культуре человека нет правильного пития чая. Как правило, им быстро запивается конфета или пирожное. Если мы хотим контролировать аппетит, рацион, снижать вес, чай нужно выделить как отдельный рацион пищи, не совмещая его ни с каким жировым или углеводным продуктом

Наталья Лазуренкодиетолог

Лазуренко добавила, что входящие в состав чая катехины и полифенолы полезны для детоксикации организма. Также эти вещества помогают иммунитету бороться с системным воспалением, развивающимся из-за ожирения.

Материалы по теме:
Рецепты вкусного травяного чая. Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
Рецепты вкусного травяного чая.Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
8 июня 2023
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023

Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила продукты, снижающие уровень холестерина в организме. В частности, она рекомендовала есть чечевицу и нут.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели достигнуты». Россия ударила по объектам на Украине гиперзвуковыми «Кинжалами»

      Российские военные спасли сбежавшего от ВСУ украинца

      Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

      Российский дипломат призвала международные организации повлиять на Украину

      10-летний мальчик и его друзья подвергли туристку сексуальному насилию и избили

      Хирург объяснила изменения во внешности помолодевшего Бена Аффлека

      Взявшего в заложники своих пятерых детей россиянина арестовали

      Российские флаги попали под запрет на чемпионате мира по хоккею

      С полигона в Швеции запустят южнокорейскую ракету

      Россиянка донесла на соседа из-за «фашистской» музыки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше