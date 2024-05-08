Россиянам раскрыли секреты правильного употребления чая

Диетолог Лазуренко призвал пить чай отдельно от приемов пищи

Пить чай нужно отдельно от основного приема пищи, так напиток лучше воздействует на организм, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Секреты правильного употребления чая специалистка раскрыла россиянам в комментарии для NEWS.ru.

Чай как отдельный прием пищи помогает контролировать аппетит, что способствует снижению веса, объяснила диетолог. Поэтому она призвала пить чай без совмещения с другими напитками или едой. Также она посоветовала добавлять в чай травы (например, ромашку или мяту) и шиповник для ускорения метаболизма.

В культуре человека нет правильного пития чая. Как правило, им быстро запивается конфета или пирожное. Если мы хотим контролировать аппетит, рацион, снижать вес, чай нужно выделить как отдельный рацион пищи, не совмещая его ни с каким жировым или углеводным продуктом Наталья Лазуренко диетолог

Лазуренко добавила, что входящие в состав чая катехины и полифенолы полезны для детоксикации организма. Также эти вещества помогают иммунитету бороться с системным воспалением, развивающимся из-за ожирения.

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