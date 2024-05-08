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17:33, 8 мая 2024Силовые структуры

Россиянин станцевал на перекрестке польский танец и был осужден

В Тюмени суд арестовал на 5 суток мужчину за польский танец на перекрестке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Тюмени суд назначил пять суток ареста для 21-летнего местного жителя, который станцевал польский танец краковяк на перекрестке улиц Первомайской и Ленина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы области.

Мужчину признали виновным по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Он проведет пять суток в специализированном приемнике для административно-арестованных. Тюменец вину отрицает. По его словам, танцем он не создавал помех для движения автомобилей.

В суде рассказали, что 18 апреля осужденный вышел из машины на перекрестке улиц и начал танцевать под национальную музыку. Таким образом он создал автомобильный затор и возмутил других автомобилистов. Его танец сняли на видео и добавили в социальные сети.

Ранее Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство.

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