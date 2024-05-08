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19:05, 8 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении предприятия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект. Загорелась постройка частного предприятия — огонь спасатели потушили», — написал Лысак.

По его словам, данный объект расположен в Никопольском районе. Глава ОВА уточнил, что повреждения также получили линии электропередачи и газопровод. В результате произошедшего никто не пострадал.

В ночь на 8 мая в трех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала она прозвучала в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, позднее была слышна по всей территории страны.

Днем 8 мая в Министерстве обороны России сообщили об ударе Вооруженных сил (ВС) РФ по энергообъектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для достижения целей использовались высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и дроны.

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      Екатерина Грищенко
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