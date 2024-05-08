Прибыль китайских предприятий начала падать

Китай сообщил о падении прибыли промышленных предприятий

По итогам марта прибыль индустриального сектора Китая упала на 3,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале наблюдался рост на 10 процентов. Об этом со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) пишет Telegram-канал MMI.

Прибыль государственных компаний снизилась на 2,6 процента против роста на 0,5 процента в январе и феврале, а в частном секторе рост с февральских 12,7 процента упал до 5,8 процента.

При этом наблюдается существенный разброс — если в производстве электрооборудования и связи зафиксирован рост на 82,5 процента (211 процентов в январе-феврале), то строительство упало на 54,2 процента (36,8 процента).

Ухудшение динамики происходит на фоне усилий китайских властей по сохранению импульса восстановления экономики. Этому препятствует спад на рынке недвижимости, стабильно слабый внутренний спрос и сохраняющиеся риски дефляции.

До этого ведомство сообщало, что промышленность в марте существенно замедлилась и вместе с продажей оказалось заметно хуже прогнозов. Наибольший негатив наблюдается в автомобильной промышленности — слабый рост в годовом выражении и падение продаж.

Ранее рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного. В декабре прошлого года аналогичное решение приняло Moody's.