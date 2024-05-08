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10:59, 8 мая 2024Россия

В Госдуме рассказали о последствиях отправки литовских войск на Украину

Депутат Картаполов: отправка литовских войск на Украину добавит проблем Вильнюсу
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отправка военных из Литвы на Украину лишь добавит проблем Вильнюсу, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. О последствиях такого решения он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Так он прокомментировал публикацию Financial Times (FT), которая со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните сообщила, что Вильнюс готов отправить своих солдат на Украину с учебной миссией. Политик рассказала, что получила разрешение парламента на отправку войск на Украину для обучения, однако пока Киев не просил об этом.

«Никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции. Кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет», — сказал Картаполов.

Парламентарий напомнил, что большое число иностранных наемников, обучающих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже давно находятся на территории Украины.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя грядущие учения России с тактическим ядерным оружием, заявил, что это связано с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада. Тогда же, отвечая на новые заявления стран Запада и США об отправке войск на Украину, политик указал на деградацию правящего класса в западных странах и высказал мнение, что зарубежные элиты не хотят логически связывать элементарные вещи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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