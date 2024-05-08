В России подорожал бензин

Биржевые цены на АИ-95 и АИ-92 в России незначительно выросли за неделю

С начала этой недели стоимость тонны премиальной марки бензина АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на 1,77 процента и в моменте достигла уровня в 52 745 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В понедельник, 7 мая, АИ-95 торговался на уровне в 51 826 рублей за тонну. Ближе к 16:10 по московскому времени котировки АИ-95 по территориальному индексу Европейской части России поднялись до уровня в 53 201 рубля за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,28 процента. За пять дней эта марка подорожала на бирже на 1375 рублей.

К этому времени тонна АИ-92 подорожала до 46 621 рубля (плюс 2,05 процента). Для сравнения, в понедельник эта марка топлива торговалась на уровне в 46 087 рублей. Таким образом, за пять дней она подорожала на 534 рубля.

По итогам апреля биржевые цены на популярные марки бензина в России продемонстрировали противоположную динамику. Так, за второй месяц весны топливо АИ-92 подешевело на 10,7 процента, до 47 083 рублей за тонну. В свою очередь, цены на АИ-95 за этот период времени упали на 16 процентов, до 53 264 рублей.