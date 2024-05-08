В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
ГУ МЧС: в Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.
В МЧС призвали сохранять жителей региона сохранять бдительность.
При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.
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