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11:48, 8 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

ГУ МЧС: в Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

В МЧС призвали сохранять жителей региона сохранять бдительность.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

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Вскоре после объявления опасности глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на село Малиновка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

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      Марк Леонов
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