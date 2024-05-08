В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

ГУ МЧС: в Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Главное управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

В МЧС призвали сохранять жителей региона сохранять бдительность.

При объявлении сигнала опасности с воздуха власти призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Вскоре после объявления опасности глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на село Малиновка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.