Взявшего в заложники своих пятерых детей россиянина арестовали

В Волгограде арестовали мужчину, удерживавшего в квартире пятерых своих детей

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал 45-летнего жителя Алексея Куца, который ранил сына и удерживал в квартире пятерых своих детей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет под стражей до 6 июля 2024 года. Ему вменяется статья о незаконном лишении свободы малолетних детей.

6 мая Куц избил и ранил ножом 13-летнего сына, в квартире также оказались заперты еще четверо детей. Мужчина отказался открыть дверь прибывшим силовикам, тогда было принято решение о проведении штурма. В результате отец был задержан и доставлен в отдел полиции.

Подростка с ранением госпитализировали. Сообщалось, что на учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состоит.

Ранее сообщалось, что в Саратове 17-летний подросток получил ножевое ранение во время игры с другом.