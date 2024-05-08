Захарова назвала обвинения в кибератаках разжиганием ненависти к России в ФРГ

Захарова: обвинения ФРГ в кибератаках нацелены на разжигание ненависти к России

Отзыв посла ФРГ в России Александера Ламбсдорфа для консультаций и обвинения в кибератаках нацелены на разжигание ненависти к Москве. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Отзыв из Москвы посла ФРГ — не более чем очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений, ведущий к дальнейшей деградации двусторонних связей. Вся ответственность за это лежит на германской стороне», — рассказала дипломат.

Захарова также указала, что обвинения со стороны Берлина и Праги в кибератаках являются «спекуляциями» в преддверии президентских выборов в США.

Ранее отозванный из России посол Ламбсдорф приземлился в Берлин для консультаций, после чего он вернется в Россию. 3 мая министерство иностранных дел Германии выразило временному поверенному в делах России в ФРГ протест из-за якобы доказанной кибератаки на СДПГ. МИД России категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю.