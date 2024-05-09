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10:43, 9 мая 2024Россия

Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы в Москве

Бойцы СВО приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Трансляцию ведет телеканал «Россия-1».

В строю идут офицеры и солдаты, прибывшие с линии боевого столкновения. Среди них — военнослужащие, участвовавшие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины в районе Вербовое — Работино.

Парад ознаменовал 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин поздравил граждан и назвал этот день священным праздником. Глава государства заявил, что участники спецоперации на Украине — герои.

В ходе своего выступления президент также указал, что Россия никому не позволит себе угрожать, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности.

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      Алина Гончарова
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