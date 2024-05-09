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17:43, 9 мая 2024Мир

Макрону предложили подлечиться из-за его мнения о войсках на Украине

Сальвини предложил Макрону подлечиться из-за его мнения о войсках на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидер итальянской партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону подлечиться из-за его мнения по теме отправки войск на Украину. Его слова приводит Le Parisien.

«Их нужно лечить. Те, кто придерживаются этого мнения и говорят, как о чем-то нормальном, и это касается и Макрона», — сказал он. Сальвини отметил, что если они так хотят воевать, то пусть отправляются на Украину.

В феврале президент Франции допускал, что НАТО может отправить на украинскую территорию своих военных. Тем не менее многие страны альянса раскритиковали идею. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у военного блока таких планов нет.

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      Кристина Есикова
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