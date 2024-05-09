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10:13, 9 мая 2024Мир

Маск предрек исчезновение американцев

Маск заявил, что в США не останется американцев из-за нелегальных мигрантов

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов в США скоро не останется американцев. Об этом он написал в Х.

«Учитывая массовый приток нелегалов из всех стран на Земле, [президентские] выборы в 2024 году, вероятно, станут последними, где действительно будут голосовать граждане США», — говорится в публикации.

Ранее Маск заявил, что приезд в США непроверенных нелегальных мигрантов станет катастрофой для США. Он отметил приверженность ускорению легальной иммиграции. При этом бизнесмен обратил внимание на важность обеспечения безопасности южной границы США.

Кроме того, американский предприниматель в январе утверждал, что администрация президента страны Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции. Осенью 2023 года Маск также обвинял политиков США в избытке внимания к украинским проблемам.

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      Кристина Есикова
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