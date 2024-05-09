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15:54, 9 мая 2024Мир

Президенту Перу выдвинули обвинения из-за пластических операций

El Pais: президент Перу Болуарте на две недели оставила пост из-за пластики

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Президент Перу Дина Болуарте на две недели оставила свой пост для проведения пластических операций, при этом не передала свои полномочия Конгрессу. Об этом сообщает El Pais.

Глава государства пропала из публичного поля летом 2023 года, чтобы провести манипуляции по эстетическому восстановлению. Администрация скрыла отсутствие Болуарте, указав в официальных отчетах президентской канцелярии, что она участвовала в публичных мероприятиях на протяжении этих дней.

Теперь ей выдвинули обвинения в том, что она нарушила конституционные процедуры, так как должна была передала свои полномочия на время своего отсутствия Конгрессу.

В настоящее время у Болуарте самый низкий уровень популярности — всего семь процентов.

В начале апреля Болуарте провела перестановку в кабинете министров на фоне скандала с часами Rolex и расследования о незаконном обогащении. В ее резиденции прошли обыски, санкцию выдал Верховный суд.

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      Любовь Ширижик
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