Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 9 мая 2024Наука и техника

Путин рассказал о роли российских ученых в СВО

Путин: наши инженеры и ученые работают днем и ночью для опережения противника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какую роль играют в российские ученые и инженеры в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Наши конструкторы, ученые, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью — в полном смысле этого слова, днем и ночью, — чтобы чуть-чуть опережать противника», — сказал глава государства на встрече с командирами подразделений, которые участвуют в СВО.

Путин также отметил, что в целом эти задачи удается выполнить. Он назвал задачу по опережению противника в научном плане одной из главных «для обеспечения общего успеха и победы».

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Как устроена российская армия: кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
Как устроена российская армия:кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
3 декабря 2022

Ранее Владимир Путин высказался о победе России в СВО на Украине. Лидер российского государства заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о победе России на СВО

      Полиция отказалась пропускать пенсионерку к Вечному огню в Киеве

      Путин заявил о получении разработок двойного назначения на международном рынке

      Путин рассказал о роли российских ученых в СВО

      Медведев назвал СВО важным шагом к новой архитектуре на мировой арене

      Путин заявил о необходимости минимальных потерь на поле боя

      Кабельные каналы в Одесской области транслировали парад Победы в Москве

      Дрон ВСУ атаковал завод в Башкирии

      Путин сравнил украинские дроны с летающими над головой мухами

      Президенты России и Белоруссии до ночи обсуждали ситуацию вокруг Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше