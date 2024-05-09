Путин рассказал о роли российских ученых в СВО

Путин: наши инженеры и ученые работают днем и ночью для опережения противника

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какую роль играют в российские ученые и инженеры в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Наши конструкторы, ученые, инженеры, поверьте мне, тоже работают днем и ночью — в полном смысле этого слова, днем и ночью, — чтобы чуть-чуть опережать противника», — сказал глава государства на встрече с командирами подразделений, которые участвуют в СВО.

Путин также отметил, что в целом эти задачи удается выполнить. Он назвал задачу по опережению противника в научном плане одной из главных «для обеспечения общего успеха и победы».

Ранее Владимир Путин высказался о победе России в СВО на Украине. Лидер российского государства заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России.