В Кремле заявили о необходимости отстаивать правду о Второй мировой войне

Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости отстаивать правду о Второй мировой войне. Об этом он высказался в разговоре с корреспондентом «РЕН ТВ».

Песков заявил, что на западные страны не показывают парад в прямом эфире, в отличие от России. Представитель Кремля заверил, что Москва продолжит эту практику.

«Мы пытаемся доносить правду о Второй мировой войне, отстаивать эту правду. Это надо продолжать делать», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что страны, входившие в антигитлеровскую коалицию, не пригласили Россию на мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о попытках исказить правду о Второй мировой войне. Он заявил, что правда о том периоде мешает строить колониальную политику.