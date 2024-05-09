В Кремле заявили об отсутствии приглашений на события по Второй мировой войне
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отсутствии приглашений России на мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом телеканала РЕН ТВ.
Представитель Кремля заявил, что страны, входившие в антигитлеровскую коалицию, не прислали России приглашения на мероприятия по Второй мировой войне.
Песков также заявил, что Россия пытается доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать ее. «Это надо продолжать делать», — заключил пресс-секретарь президента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время пытаются исказить правду о Второй мировой войне. По его мнению, правдивые сведения о войне мешают строить колониальную политику.
До этого Песков оценил влияние холодной погоды на проведение парада Победы в Москве. Он заявил, что российским военным погода не была и не является препятствием.