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15:34, 9 мая 2024Мир

В Кремле заявили об отсутствии приглашений на события по Второй мировой войне

Песков: Россию не пригласили на мероприятия, посвященные Второй мировой войне

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об отсутствии приглашений России на мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом телеканала РЕН ТВ.

Представитель Кремля заявил, что страны, входившие в антигитлеровскую коалицию, не прислали России приглашения на мероприятия по Второй мировой войне.

Песков также заявил, что Россия пытается доносить правду о Второй мировой войне и отстаивать ее. «Это надо продолжать делать», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время пытаются исказить правду о Второй мировой войне. По его мнению, правдивые сведения о войне мешают строить колониальную политику.

До этого Песков оценил влияние холодной погоды на проведение парада Победы в Москве. Он заявил, что российским военным погода не была и не является препятствием.

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