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11:31, 9 мая 2024Мир

В МИД России предупредили США и Запад насчет ядерной эскалации

Рябков: эскалационный курс Запада заставляет Москву усилить ядерное сдерживание

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предупредил США и Запад насчет ядерной эскалации. Его слова передает РИА Новости.

Рябков заявил, что эскалационный курс США и Запада заставляет Москву совершить шаги по усилению мер ядерного сдерживания.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта. Однако он добавил, что Москва будет сопротивляться давлению Запада всеми имеющимися средствами.

До этого Рябков также заявил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет дальней и средней дальности в случае, если такие системы США разместят в любой точке мира. Вопрос, когда именно придется прибегнуть к этой мере, по мнению Рябкова, является открытым.

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      Мария Большакова
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