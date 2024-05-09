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10:12, 9 мая 2024Россия

В российском регионе снова объявлена опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области снова объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Воронежской области снова объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом предупредил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и заявил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Опасность атаки БПЛА в области объявлялась и ночью.

В ночь на 9 мая в небе над Белгородской областью силами противовоздушной обороны было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник Вооруженных сил Украины. Еще два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области и три дрона — над Курской областью, сообщили в Минобороны.

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      Алина Гончарова
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