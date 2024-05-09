Военкор опубликовал видео с десантниками и описал их марш словом «отожгли»

Военкор Коц: десантники «отожгли» на параде на Красной площади

Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлено, как российские бойцы воздушно-десантных войск маршируют по Красной площади в День Победы.

Ролик, в котором виден слаженный строй военнослужащих, журналист сопроводил словами «десантники отожгли». Во время марша бойцы пели песню.

Ранее сообщалось об участнике парада, который потерял ботинок, однако не остановился и пошел дальше.

9 мая в Москве прошел парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории мероприятие состоялось под сильным снегопадом. В нем приняли участие более девяти тысяч человек, свыше 70 единиц техники.