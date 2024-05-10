Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:26, 10 мая 2024Россия

МЧС раскрыло подробности о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса

МЧС: к спасению пассажиров упавшего в Мойку автобуса привлечены 69 специалистов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

МЧС раскрыло подробности о спасении людей из упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге пассажирского автобуса. В Telegram-канале министерства говорится, что всего к работам были привлечены 69 специалистов и 18 единиц техники.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга.

44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Полиция задержала его в качестве подозреваемого. озбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Расследование продолжается.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин снова назначен премьер-министром России. Что ему сказали в Госдуме и чем займется новое правительство?

      Взрыв прогремел еще в одном подконтрольном Украине районе

      На Украине не исключили почасовых графиков отключения света

      Лукашенко уволил главу Генштаба Белоруссии

      Подъем автобуса из реки Мойки в Петербурге попал на видео

      Ивлеева в шутку назвала Медведева автором постов в своем Telegram-канале

      Российская армия заняла сразу четыре поселка в Харьковской области

      Упавший с моста в Петербурге автобус подняли из воды

      МЧС раскрыло подробности о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса

      Москвичам рассказали о скором возвращении тепла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше