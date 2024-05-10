МЧС раскрыло подробности о спасении людей из упавшего в Мойку автобуса

МЧС: к спасению пассажиров упавшего в Мойку автобуса привлечены 69 специалистов

МЧС раскрыло подробности о спасении людей из упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге пассажирского автобуса. В Telegram-канале министерства говорится, что всего к работам были привлечены 69 специалистов и 18 единиц техники.

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга.

44-летний водитель автобуса не справился с управлением. Полиция задержала его в качестве подозреваемого. озбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Расследование продолжается.