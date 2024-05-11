Абрамченко не вошла в состав нового правительства России

Абрамченко не вошла в новый кабмин, она перейдет на другую работу

Виктория Абрамченко, до 7 мая 2024 года занимавшая должность вице-премьера России, не вошла в состав нового правительства, она перейдут на другую работу. Об этом сообщил кабмин.

В субботу, 11 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства страны. Как сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков, Абрамченко будет курировать области сельского хозяйства, сферу агропромышленного комплекса и экологии, а на ее место может быть поставлен нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина во вторник, 7 мая. Кабинет министров будет впервые избран по новым правилам. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров будут утверждены Госдумой.