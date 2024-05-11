Предложенный на пост главы Минпромторга губернатор вылетит в Москву

Губернатор Алиханов, предложенный на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Лыскова.

«Рассмотрение кандидатов министров назначено на завтра. Соответственно, вечерним рейсом [11 мая] он отбывает в Москву», — сказал пресс-секретарь Алиханова.

Ранее 11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить главу Калининградской области министром промышленности и торговли страны. При этом ожидается, что нынешний руководитель ведомства Денис Мантуров займет пост первого вице-премьера.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что Алиханов в ближайшее время может перейти на работу на федеральном уровне. Губернатор опроверг эту информацию, заявив, что планирует занимать свой пост до окончания нынешнего срока.