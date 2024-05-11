Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 11 мая 2024Россия

Предложенный на пост главы Минпромторга губернатор вылетит в Москву

Губернатор Алиханов, предложенный на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Лыскова.

«Рассмотрение кандидатов министров назначено на завтра. Соответственно, вечерним рейсом [11 мая] он отбывает в Москву», — сказал пресс-секретарь Алиханова.

Ранее 11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить главу Калининградской области министром промышленности и торговли страны. При этом ожидается, что нынешний руководитель ведомства Денис Мантуров займет пост первого вице-премьера.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что Алиханов в ближайшее время может перейти на работу на федеральном уровне. Губернатор опроверг эту информацию, заявив, что планирует занимать свой пост до окончания нынешнего срока.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Часть дома в Печоре с обрушившимся подъездом снесли

      Бывшему вратарю ЦСКА Федотову запретили участвовать в Олимпиаде

      Участницу «Евровидения» внесли в базу «Миротворец»

      Уроженцев Дагестана наградят за спасение людей из упавшего в реку автобуса

      Системы ПВО сбили 12 снарядов чешской РСЗО «Вампир» над российским регионом

      В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

      Предложенный на пост главы Минпромторга губернатор вылетит в Москву

      В Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

      В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше