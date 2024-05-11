В Курской области в результате удара ВСУ погиб мужчина

Старовойт: в Курской области после удара дрона ВСУ погиб мужчина

В Курской области в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава российского региона Роман Старовойт.

Во время атаки дрона пострадал житель города Суджа. «Сегодня украинский дрон сбросил взрывное устройство в Судже. Был ранен местный житель», — рассказал губернатор. Мужчину оперативно доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Пережить полученное ранение курянин не смог. Старовойт передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сирена ракетной опасности была запущена в Белгородской области. Дрон сбросил на стоящий у обочины грузовой автомобиль два взрывных устройства. В результате атаки один мужчина погиб на месте, другой — пострадал и госпитализирован.