Рисующего картины дубинкой российского художника обвинили в антисемитизме

Художника Лоскутова обвинили в антисемитизме из-за новой картины дубинкой

Новосибирский художник Артем Лоскутов вызвал интернет-конфликт после того, как написал очередную картину дубинкой. Новое творение «Дубиндовид» он опубликовал на своей странице в соцсети X.

На картине размером 40 на 40 сантиметров изображен флаг Израиля. Выполнена она жанре «дубинопись». В подписи к посту он заявил, что картина была написана «под впечатлением от жестокости израильской армии и ее фанатов». «Серия изображкнных дубиной символов государственных систем, построенных на насилии, была бы неполной без звезды Давида», — заявил Лоскутов. Кроме того, в своем Telegram-канале он выставил полотно на аукцион.

После этого художник подвергся критике как со стороны простых пользователей, так и российских блогеров и предпринимателей. В частности, блогер Максим Кац (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поинтересовался, нельзя ли вернуть предыдущую купленную картину. В комментариях также отметились предприниматель Евгений Чичваркин (признан в России иностранным агентом), который назвал художника мудаком, и паблик «Страдающее средневековье». «Тут уже 500 комментариев про то, что вы мудак. Вынужден согласиться с каждым. Теперь 501 комментарий выходит», — говорится в комментарии паблика. Некоторые пользователи посчитали, что Лоскутову нет дела ни до Израиля, ни до Палестины, а новая картина является лишь поводом заработать. Другие обвинили его в поддержке палестинского движения ХАМАС и антисемитизме.

Сам Лоскутов, в свою очередь, потребовал «немедленно прекратить писать гадости» и возмутился комментариями о том, что он поддерживал ХАМАС.

В 2020 году Артем Лоскутов написал за несколько секунд картину «Беларусь». Полотно ушло с онлайн-аукциона за три миллиона рублей.