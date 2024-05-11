МИД России: финские предприятия останавливают работу из-за русофобской повестки

Русофобская повестка внешней политики Финляндии привела к тому, что финские промышленные предприятия останавливают работу, а турбизнес несет большие убытки, в то время как поселения возле финско-российской границы пустеют. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны», — высказался высокопоставленный дипломат о проблемах в Финляндии.

Ранее Беляев констатировал, что с момента присоединения Швеции и Финляндии к НАТО их действия стали нести все больше угроз безопасности России. «Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО», — заявил дипломат, указав на активное участие Стокгольма и Хельсинки в военно-стратегических натовских учениях.