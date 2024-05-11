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07:50, 11 мая 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для остановки старения

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для остановки старения. Об этом сообщается в материале издания.

Журналисты рекомендовали выполнять планку, скручивания, подъемы прямых ног, скручивания стоя, приседания с махами, а также подъемы на носки.

Последним следует сделать упражнение «мертвый жук», для выполнения которого нужно лечь на спине, согнув ноги на 90 градусов. На выдохе необходимо выпрямить противоположную руку и ногу, сохраняя неподвижным поясничный отдел позвоночника. На вдохе нужно вернуться в исходное положение и выполнить упражнение другими рукой и ногой.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Она рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого — наклоны вправо, влево и вперед.

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      Анастасия Борисова
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