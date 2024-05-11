«Тенденция очень хорошая». ВСУ начали отступать в Харьковской области. Чего добилась армия России на этом направлении?

Глава ВГА Ганчев: ВСУ начали отступать в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступать в Харьковской области. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им дается непросто Виталий Ганчев глава ВГА Харьковской области

Эксперты предсказывают продвижение ВС РФ на харьковском направлении

По словам Ганчева, ситуация остается сложной, так как военные ВСУ окопались в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях. «Но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, кроме как отступать», — продолжает глава ВГА региона.

Днем 10 мая Ганчев сообщил, что на ряде участков линии соприкосновения идут бои. В связи с этим он призвал местных жителей соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытия.

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Военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев предположил, что российские военные смогут развить свой потенциал на харьковском направлении. «Наши подразделения заходят на харьковском направлении, будут и дальше продвигаться, я думаю, с выходом на Кременчугское водохранилище, на Днепр. Все это будет, все это впереди», — высказался Киселев.

11 мая в Минобороны России заявили, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Полковник раскрыл детали положения России и Украины в Харьковской области

Взятие под контроль Вооруженными силами России пяти населенных пунктов в Харьковской области дает возможность контролировать въезд и выезд из самого города, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«Там в общей сложности огромные территории пригорода Харькова перешли под контроль Российской армии. Это дает возможность контролировать въезд и выезд из города. Это уже, собственно говоря, реально контроль всей территории в Харьковской области. Это перспектива на будущее», — объяснил Матвийчук.

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, в свою очередь, предупредил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны (ПВО). Риттер также предположил, что в ближайшие недели ВСУ не будут способны удержать оборонительные рубежи.

