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17:03, 11 мая 2024Россия

Полковник раскрыл детали положения России и Украины в Харьковской области

Эксперт Матвийчук: огромная площадь пригорода Харькова перешла под контроль РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженных сил (ВС) России пяти населенных пунктов в Харьковской области дает возможность контролировать въезд и выезд из самого города, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О положении России и Украины в области он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Там в общей сложности огромные территории пригорода Харькова перешли под контроль Российской армии. Это дает возможность контролировать въезд и выезд из города. Это уже, собственно говоря, реально контроль всей территории в Харьковской области. Это перспектива на будущее», — объяснил Матвийчук.

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Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

10 мая военкор Юрий Котенок сообщил об интенсивных боях на харьковском направлении.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС России на севере Харьковской области.

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      Варвара Кошечкина
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