ЦСКА обыграл «Зенит» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Зенит» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 58-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов, реализовавший пенальти.

Таким образом, после 28 матчей «Зенит» промежуточно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в активе 42 очка.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 19 мая. ЦСКА двумя днями позже также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом».