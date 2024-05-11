В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

Кандидатуры на должности вице-премьеров и министров России поступили в Госдуму

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и министров России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций незамедлительно проинформировать об этом депутатов.

Ранее Володин назвал даты рассмотрения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров. По его словам, это произойдет 13 и 14 мая.

10 мая депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром страны. За него отдали голос 375 человек, при этом 57 депутатов воздержались от голосования.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина во вторник, 7 мая. Кабинет министров будет впервые избран по новым правилам. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров будут утверждены Госдумой.