Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:08, 11 мая 2024Россия

В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

Кандидатуры на должности вице-премьеров и министров России поступили в Госдуму

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности вице-премьеров и министров России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций незамедлительно проинформировать об этом депутатов.

Ранее Володин назвал даты рассмотрения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров. По его словам, это произойдет 13 и 14 мая.

10 мая депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром страны. За него отдали голос 375 человек, при этом 57 депутатов воздержались от голосования.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина во вторник, 7 мая. Кабинет министров будет впервые избран по новым правилам. Согласно новым нормам, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров будут утверждены Госдумой.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Что изменится в российском кабмине?

      Часть дома в Печоре с обрушившимся подъездом снесли

      Бывшему вратарю ЦСКА Федотову запретили участвовать в Олимпиаде

      Участницу «Евровидения» внесли в базу «Миротворец»

      Уроженцев Дагестана наградят за спасение людей из упавшего в реку автобуса

      Системы ПВО сбили 12 снарядов чешской РСЗО «Вампир» над российским регионом

      В Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров

      Предложенный на пост главы Минпромторга губернатор вылетит в Москву

      В Тбилиси начался марш в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

      В Белгороде снова запустили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше