Военный эксперт высказался о влиянии мощной магнитной бури на технику в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: магнитная буря влияет на военную технику

Магнитная буря действительно влияет на очень деликатную военную технику, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение американского предпринимателя Илона Маска о том, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой. Также специалист высказался о влиянии геомагнитного шторма на технику непосредственно в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Что касается Маска и Starlink, если у них там проблемы такие есть, то так тому и быть», — заявил Дандыкин.

По словам военного эксперта, техника Вооруженных сил (ВС) России в зоне СВО надежнее, чем Starlink.

«Конечно, все это учитывается в боевых действиях. Но, в отличие от Маска, у нас никаких комментариев не прозвучало. Значит, мы с магнитной бурей справляемся», — заключил он.

Ранее Маск сообщил, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури.

В свою очередь, Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по московскому). Данный уровень означает возможные масштабные проблемы с электросетью и значительные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Представители Метеорологической службы США допустили, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.

В предыдущий раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури фиксировался в октябре 2003 года.