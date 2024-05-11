Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:29, 11 мая 2024Наука и техника

Военный эксперт высказался о влиянии мощной магнитной бури на технику в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: магнитная буря влияет на военную технику
СюжетМагнитные бури:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Магнитная буря действительно влияет на очень деликатную военную технику, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение американского предпринимателя Илона Маска о том, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой. Также специалист высказался о влиянии геомагнитного шторма на технику непосредственно в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Что касается Маска и Starlink, если у них там проблемы такие есть, то так тому и быть», — заявил Дандыкин.

По словам военного эксперта, техника Вооруженных сил (ВС) России в зоне СВО надежнее, чем Starlink.

«Конечно, все это учитывается в боевых действиях. Но, в отличие от Маска, у нас никаких комментариев не прозвучало. Значит, мы с магнитной бурей справляемся», — заключил он.

Материалы по теме:
«В бой вступают подготовленные бойцы» Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
«В бой вступают подготовленные бойцы»Как французский Иностранный легион мог оказаться на Украине и чем ответит Россия?
6 мая 2024
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024

Ранее Маск сообщил, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури.

В свою очередь, Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по московскому). Данный уровень означает возможные масштабные проблемы с электросетью и значительные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Представители Метеорологической службы США допустили, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.

В предыдущий раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури фиксировался в октябре 2003 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Глава Коми сообщил о планах приехать на место обрушения пятиэтажного дома

      Макрон высказался об уходе Мбаппе из ПСЖ

      Путин утвердил структуру нового кабмина

      В российском городе рухнул жилой дом

      Стало известно о прежних нарушениях водителя упавшего в Мойку автобуса

      Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области

      Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному соглашению

      Российские войска уничтожили три танка Leopard в зоне СВО

      Венгрию признали новым другом Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше