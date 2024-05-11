Воробьев высказался о дальнейшей судьбе «Крокуса»

Воробьев заявил, что пока рано говорить о дальнейшей судьбе «Крокуса»

На данный момент рано говорить о том, что будет на месте концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет РИА Новости.

«Я пока не готов отвечать, там еще пока ничего не делается», — ответил он на вопрос журналистов о том, что будет на месте концертного зала.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.

Ранее эксперты оценили восстановление подмосковного «Крокуса» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными.

Ранее был проведен опрос, который показал, что большинство москвичей и жителей Подмосковья считают, что на месте концертного зала, где произошел теракт, необходимо разбить парк и установить мемориал.

