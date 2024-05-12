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13:22, 12 мая 2024Россия

Армия России уничтожила четыре ударных вертолета ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских Ми-24

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России уничтожила четыре ударных вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Вертолеты противника были уничтожены в района населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области, уточнили в военном ведомстве. Также там сообщили о поражении военно-транспортного вертолета Ми-8 ВСУ.

Удар по военной технике противника был нанесен российским дальнобойным оружием.

12 мая Минобороны рассказало о результатах продолжающихся наступательных действий группировки войск «Север» в Харьковской области. Так, за минувшие сутки российские военнослужащие заняли четыре населенных пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. До этого армия России установила контроль еще над пятью населенными пунктами Харьковской области. В ВСУ происходящее на этом участке линии боевого соприкосновения назвали адом.

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      Алан Босиков
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