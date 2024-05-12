Байден прокомментировал возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Байден: договоренность о прекращении огня в Газе можно достичь «хоть завтра»

Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС можно достичь «хоть завтра», если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

По словам президента, ХАМАС нужно освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «всеми средствами» увеличит давление на Израиль. По его словам, Анкара продолжит делать все для того, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом.

18 апреля постпред России призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Он подчеркнул, что невыполнение обязательных к выполнению резолюций СБ должно вести к введению санкций против нарушителей.