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01:08, 12 мая 2024Мир

Байден прокомментировал возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Байден: договоренность о прекращении огня в Газе можно достичь «хоть завтра»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС можно достичь «хоть завтра», если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

По словам президента, ХАМАС нужно освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «всеми средствами» увеличит давление на Израиль. По его словам, Анкара продолжит делать все для того, чтобы администрация Тель-Авива ответила перед законом.

18 апреля постпред России призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Он подчеркнул, что невыполнение обязательных к выполнению резолюций СБ должно вести к введению санкций против нарушителей.

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      Юлия Мискевич
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