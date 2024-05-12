Более сотни украинских пограничников покинули позиции в Харьковской области
Более ста украинских пограничников Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции в Харьковской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, участвовать в боевых действиях против российских солдат отказались 125 пограничников.
Ранее стало известно об уничтожении сводной группы бойцов ВСУ «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация). Те, кто остался в живых, обратились в бегство.
12 мая Минобороны сообщило об установлении контроля над четырьмя населенными пунктами Харьковской области. Ранее еще пять сел были взяты под контроль бойцами группировки войск «Север» на том же направлении в ходе наступательных действий.