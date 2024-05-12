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20:20, 12 мая 2024Россия

Стало известно об оставленных животных в частично рухнувшем доме в Белгороде

Mash: жильцы частично рухнувшего дома в Белгороде не успели забрать животных

Кадр: Telegram-канал Mash

Многие жильцы частично рухнувшего дома в Белгороде не успели забрать питомцев и документы. Об оставленных животных стало известно Mash.

Издание сообщило со ссылкой на местных жителей, что дом после попадания фрагментов ракеты сильно повело. «Многие из них (жителей — прим. «Ленты.ру») были на работе и не успели забрать документы и животных», — говорится в публикации.

Уточняется, что жильцы дома смогут попасть в квартиры после окончания работ и проверки здания на устойчивость.

Перед этим СМИ сообщили о девяти жертвах в результате частичного обрушения дома. По их данным, тело девятого погибшего извлекли из-под завалов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ.

12 мая Белгород подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили жилой дом. В здании обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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      Маргарита Щигарева
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