Baza: в Белгороде при обрушении жилого дома пострадал младенец, он в реанимации

Двухмесячный ребенок пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Младенец получил сотрясение мозга, баротравму, а также ожог лица, шеи и дыхательных путей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ребенок находится в реанимации.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 17 человек. Согласно другой информации, это число может составлять до 30 человек. Под завалами могут находиться еще десятки людей.