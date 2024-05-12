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19:07, 12 мая 2024Спорт

Джокович рассказал о последствиях попадания бутылки в голову

Теннисист Джокович заявил, что после попадания бутылки испытывал головные боли

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о последствиях попадания бутылки в голову. Его слова приводит France24.

Джокович признался, что не понимает, что с ним происходит. «Сегодня во время сильного стресса было плохо — не в плане боли, а в плане баланса. Никакой координации. Я был совершенно другим игроком по сравнению с тем, что было два дня назад», — заявил он. Спортсмен добавил, что после инцидента испытывал головные боли, тошноту и головокружение.

10 мая Джоковичу попали бутылкой по голове после матча второго круга. Когда теннисист раздавал автографы, у одного из фанатов из рюкзака случайно выпала бутылка с водой. Ему оказали медицинскую помощь.

На следующий день серб в шутку вышел к фанатам в велошлеме. После этого 12 мая в матче третьего круга он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

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      Дарья Коршунова
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