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15:29, 12 мая 2024Россия

В Крыму высказались об обстреле Белгорода

Владимир Константинов назвал подонками обстрелявших Белгород украинских военных

Фото: Stringer / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказался об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, в результате которого в городе обрушился подъезд жилого дома. Комментарий был опубликован в его Telegram-канале.

Константинов назвал произошедшее очередным терактом Киева в Белгородской области. «Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам», — написал он.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели, находящиеся на месте обрушения, вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. В ведомстве также рассказали, что при повторном обрушении пострадали три спасателя.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о жертвах в результате обрушения подъезда. По информации главы региона, пострадали 19 человек, среди них двое детей.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Олег Давыдов
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