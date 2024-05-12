В Крыму высказались об обстреле Белгорода

Владимир Константинов назвал подонками обстрелявших Белгород украинских военных

Глава крымского парламента Владимир Константинов высказался об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода, в результате которого в городе обрушился подъезд жилого дома. Комментарий был опубликован в его Telegram-канале.

Константинов назвал произошедшее очередным терактом Киева в Белгородской области. «Не в силах противостоять нам на поле боя, эти подонки своими жертвами выбирают мирное население, бьют по тем, кто не может им дать по зубам», — написал он.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели, находящиеся на месте обрушения, вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. В ведомстве также рассказали, что при повторном обрушении пострадали три спасателя.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о жертвах в результате обрушения подъезда. По информации главы региона, пострадали 19 человек, среди них двое детей.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».