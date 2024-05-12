Многодетная семья пропала после обрушения подъезда дома в Белгороде

Shot: под завалами дома в Белгороде может находиться семья с тремя детьми

Многодетная семья может находиться под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Связь с воспитывающей троих детей семьей пропала после ЧП на улице Щорса. Никто из членов семьи не отвечает на звонки, нет их и в списках пострадавших.

Семья в полном составе может находиться под завалами, сообщает канал. Отмечается, что из-под бетонных плит были слышны голоса людей. К ним пытаются пробраться спасатели.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая. Минобороны России сообщило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитый ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Уже во время завалов произошло новое обрушение — с высоты сорвалась техническая конструкция над десятым этажом, которая не упала при первом ЧП.

