Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 12 мая 2024Россия

Многодетная семья пропала после обрушения подъезда дома в Белгороде

Shot: под завалами дома в Белгороде может находиться семья с тремя детьми

Фото: РИА Новости

Многодетная семья может находиться под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Связь с воспитывающей троих детей семьей пропала после ЧП на улице Щорса. Никто из членов семьи не отвечает на звонки, нет их и в списках пострадавших.

Семья в полном составе может находиться под завалами, сообщает канал. Отмечается, что из-под бетонных плит были слышны голоса людей. К ним пытаются пробраться спасатели.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая. Минобороны России сообщило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитый ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Уже во время завалов произошло новое обрушение — с высоты сорвалась техническая конструкция над десятым этажом, которая не упала при первом ЧП.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгороде, обрушился целый подъезд. Под завалами остаются люди

      Патрушев оценил влияние заморозков в России на урожаи

      Определено возможное место запуска ракеты ВСУ по многоэтажке в Белгороде

      Очевидица описала обстановку у рухнувшего от снаряда ВСУ подъезда в Белгороде

      России предрекли снижение числа женщин репродуктивного возраста

      В России анонсировали новый проект по развитию экономики

      Гладков опроверг информацию о жертвах при обрушении дома в Белгороде

      Силуанов предрек возврат к «нормальному» бюджетному процессу

      Назван способ правильно качать мышцы после 40 лет

      На Украине предрекли последствия выхода российских военных к Харькову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше