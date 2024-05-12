Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:09, 12 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов

Министр Малюська оценил получение 3 млрд евро с активов РФ словами «почти ничто»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Unsplash

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность ежегодного получения страной транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он высказался в беседе с изданием Politico.

Малюська оценил получение трех миллиардов евро с российских активов словами «почти ничто». По его словам, для военного успеха Киеву требуются «сотни миллиардов». Однако текущее решение министр назвал «хорошим первым шаг».

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
Акции на свободе. Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
Акции на свободе.Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
29 декабря 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

Власти Украины намерены добиться полной конфискации замороженных российских активов, подчеркнул Малюська.

6 мая стало известно, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер отдельно напомнила, что королевство поставляет Киеву комплектующие для подводных беспилотников, а также тренирует украинских пилотов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      После падения автобуса в реку в Петербурге задержан организатор перевозок. В чем его подозревают?

      Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

      Россиянам посоветовали убрать некоторые растения с подоконников

      Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

      На Украине забили тревогу из-за ситуации на фронте

      Некоторым россиянам запретят выезд за границу из-за ремонта

      Маск высмеял работу ФРС США

      На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов

      Победитель «Евровидения-2024» случайно разбил статуэтку

      Врач назвал полезные блюда из фастфуда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше