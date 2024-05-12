На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов

Министр Малюська оценил получение 3 млрд евро с активов РФ словами «почти ничто»

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность ежегодного получения страной транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он высказался в беседе с изданием Politico.

Малюська оценил получение трех миллиардов евро с российских активов словами «почти ничто». По его словам, для военного успеха Киеву требуются «сотни миллиардов». Однако текущее решение министр назвал «хорошим первым шаг».

Власти Украины намерены добиться полной конфискации замороженных российских активов, подчеркнул Малюська.

6 мая стало известно, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер отдельно напомнила, что королевство поставляет Киеву комплектующие для подводных беспилотников, а также тренирует украинских пилотов.