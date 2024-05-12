Назван способ правильно качать мышцы после 40 лет

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала способ правильно качать мышцы после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова посоветовала тренироваться с отягощениями и прогрессивными перегрузками. Для этого нужно начинать с 6-7 повторений каждого упражнения, а затем постепенно увеличивать их до 10-12. Она отметила, что прогрессивные перегрузки укрепляют мышцы и помогает улучшить работу организма в целом.

Также эксперт рекомендовала сосредоточиться на функциональной силе и избегать перетренированности. Кроме того, следует делать упражнения разнообразными. Последними советами от тренера стало то, что нужно выполнять больше повторений, использовать различные варианты упражнений и тренироваться вне спортзала.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.