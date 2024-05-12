Очевидица описала обстановку у рухнувшего от снаряда ВСУ подъезда в Белгороде

Очевидица: не можем найти родственника, на месте происшествия в Белгороде паника

На месте обрушения целого подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде паника, люди боятся, что постройка полностью рухнет. Об этом очевидица случившегося рассказала NEWS.ru.

«Происходит настоящая паника, все боятся, что дом и дальше полностью рухнет. Сейчас люди эвакуируются, кто-то сам уезжает к знакомым своим, кому-то помогают», — сообщила женщина.

Она добавила, что не может найти после обвала подъезда дома бывшего мужа сестры. Никакой информации о его местонахождении, по словам очевидицы, нет.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов ракеты «Точка-У». Пострадали, по последним данным, 19 человек, среди них двое детей.

На месте ЧП во время разбора завалов произошло повторное обрушение, в результате которого три спасателя получили травмы. Сейчас у дома на улице Щорса объявляют минуты тишины, чтобы выяснить, остался ли кто-либо под завалами дома.